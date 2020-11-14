Восстановление лесов в Пензенской области идет с опережением плана

Процесс восстановления лесов на территории Пензенской области в 2020 году опережает запланированные результаты. Об этом рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Как стало известно ФАН, за неполный год специалисты смогли озеленить территорию площадью более чем 13 квадратных километров.

«На территории Пензенской области в 2020 году восстановлено лесов на площади 1327,9 га (104,5% от плана), из них путем посева и посадки лесных культур — на площади 427,4 га (109,3% от плана). В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» искусственное лесовосстановление проведено на площади 132,3 га (100% от плана). Кроме того, в рамках осенней акции «Сохраним лес» высажено более 130 тыс. деревьев», — рассказали в министерстве.

Напомним, общая площадь лесов Пензенской области составляет около 1 млн га, что составляет 22% от всей территории региона.