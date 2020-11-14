Жители Триполи сообщили о новой перестрелке боевиков ПНС Ливии

Триполи, 14 ноября. Две незаконные вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили перестрелку в столице страны, сообщает пользователь Twitter.

Боестолкновения произошли в районе Аль-Фалаха, нарушив условия соглашения о постоянном прекращении огня, принятом совместным военным комитетом «5+5» в Женеве. Действия бандформирований подрывают политические процессы, происходящие в североафриканском государстве.

По словам очевидца, перестрелку устроили боевики «Аль-Вефака» и «Ан-Наваси» из-за отказа последних подчиниться требованиям «Братьев-мусульман» (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ) на Форуме ливийского диалога в Тунисе. В частности, речь идет о поддержке кандидатуры главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги на пост президента нового переходного правительства.

На место ЧП вызвана бригада правоохранителей. Информация о жертвах среди мирного населения пока не поступала.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Триполи жалуются на бесчинства джихадистов из ПНС. Они обратились за помощью к главнокомандующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару с просьбой навести порядок в городе.