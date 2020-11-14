Вячеслав Володин отметил исключительное актерское мастерство Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил вклад выдающегося культурного деятеля Армена Джигарханяна в развитие отечественного театра и кино.

По словам российского парламентария, артист отличался исключительным актерским мастерством, очарованием и любовью к своей работе. На счету Джигарханяна огромное количество разнообразных ролей в кинолентах и театральных постановках.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Джигарханян относится к той категории актеров, без которых невозможно представить российское искусство. Слова спикера приводит официальный сайт Госдумы.

Как стало известно, Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.