«Были влюблены в него»: в Калининграде вспоминают о визите Джигарханяна

Калининград, 14 ноября. Руководитель труппы «Драмтеатра» Галина Соломатина рассказала ФАН, каким помнит Армена Джигарханяна во время приезда в Калининград. Здесь актер принимал участие в постановке заслуженного артиста России Анатолия Лукина «Театр времен Нерона и Сенеки». Такой же спектакль шел тогда в Москве — Джигарханян поддержал популярную тогда театральную традицию обмена актерами.

«Армен Борисович был очень общительным человеком. Называл нас, молодых девочек, «праздник, который всегда со мной». Практически вся труппа сидела и смотрела, как он репетировал. Репетировали они немного, делали прогоны к спектаклю, просто понимая, как этот спектакль поставлен, как — другой. Всем было любопытно и интересно. Армен Борисович неоднозначный человек!» — поделилась Галина Соломатина.

Сама она тогда работала помощницей режиссера. Галина Соломатина вспоминает, что Джигарханян был крайне прост в общении.

«Мы все осознавали, что это такая величина, которой не достичь. Он никогда не выпендривался, был очень общительным, был доступен. Что ни спросишь, он ответит обязательно. Мы понимали, что это — человек-легенда, и были влюблены в него. Как ученицы в учителя», — рассказала она.

По словам Соломатиной, артист пробыл в городе три дня.