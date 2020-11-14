Политолог указал, когда проблемы Донбасса решат по карабахскому сценарию

Киев, 14 ноября. Киев полностью игнорирует пункты Минских соглашений и затягивает переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку планирует в ближайшее время начать силовую операцию на востоке Украины. К такому выводу пришел украинский военный историк Юрий Дудкин, комментируя имитацию активной деятельности, которую демонстрирует украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). В эфире телеканала NewsOne Дудкин обратил внимание, что в скором времени Киев может прекратить свое участие в переговорах и начать крупномасштабные военные действия в Донбассе по карабахскому сценарию.

Напомним, что ранее глава украинской делегации по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения являются «петлей на шее Украины». Он указал, что достигнутые ранее договоренности якобы не отвечают требованиям Киева, а также мешают украинским властям принять необходимые решения.

Юрий Дудкин, комментируя нежелание Киева выполнять пункты, прописанные в Минских соглашениях для мирного урегулирования ситуации в Донбассе, заявил, что украинские власти уже давно планируют реализовать на востоке Украины силовой захват.

В последние несколько месяцев представители официального Киева постоянно отмечают невозможность выполнения Минских соглашений, имитируя активную деятельность на переговорных площадках. Это говорит о том, что украинские власти в скором времени заявят о безальтернативности силового варианта решения проблемы Донбасса.

Политолог рассказал, когда Киев начнет решать проблемы Донбасса по карабахскому сценарию. Он обратил внимание, что уже через несколько месяцев украинские власти резко поменяют стратегию и предпримут попытку осуществления крупномасштабной военной операции.

«Если еще месяц-два это будет продолжаться, то нас ждет вариант карабахского конфликта, этот вариант нас ожидает, я в этом уверен на 100%», — резюмировал Дудкин.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения по Донбассу требуют серьезного пересмотра, поскольку Киев не может выполнить некоторые пункты, прописанные в них.