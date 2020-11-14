Кедми объяснил, как Россия нанесла ощутимый удар по США в Закавказье

Москва, 14 ноября. Последние события, произошедшие в Нагорном Карабахе, продемонстрировали, что Россия значительно увеличила свое влияние в Закавказье. К такому выводу пришел известный израильский военно-политический эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. В эфире YouTube-канала Iton-TV он обратил внимание, что, выполняя роль посредника в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном, Россия не только одержала крупную дипломатическую победу, но и укрепила свои геополитические и стратегические позиции в этом регионе Кавказа.

Яков Кедми обратил внимание, что последние события, произошедшие в Закавказье, показывают, что Россия усилила и укрепила свое геополитическое влияние на этот важный регион. Кроме того, Москва, приняв решение о введении миротворческого контингента в Нагорный Карабах, нанесла ощутимый удар по США, выбив позиции Вашингтона в этой части Кавказа.

«Кто потерял сегодня авторитет в Закавказье? США. Европейское влияние уменьшилось, американское уменьшилось, российское увеличилось, потому что ясно стало, кто основная сила», — заметил Кедми.

Политический эксперт также обратил внимание, что Вашингтон неоднократно заявлял — главным врагом для США является именно Россия. Москва отлично справляется с этой ролью, поскольку делает все возможное для того, чтобы уменьшить американское влияние в регионах, имеющих стратегическое значение для РФ.

«И если это на 5% усиливает влияние Турции, но на 70% бьет по американскому влиянию, то Россия, конечно, на это пойдет. Она же тоже должна маневрировать в этом сложном кавказском и мировом океане», — резюмировал политолог.

Ранее Яков Кедми рассказал о последствиях, которые могут возникнуть в случае, если Киев попытается осуществить «карабахский сценарий» в Донбассе.