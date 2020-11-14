Оскар Кучера вспомнил забавный случай с Арменом Джигарханяном

Москва, 14 ноября. Актер и телеведущий Оскар Кучера почтил память покойного Армена Джигарханяна. Он вспомнил забавный диалог, который произошел между ним и великим артистом.

Кучера рассказал, что когда-то давно пытался поступить на курс Джигарханяна во ВГИК. Хотя будущий телеведущий прошел конкурс во всех ведущих театральных вузах, именитый актер прогнал его с первого тура. Кучера решил спросить его об этом инциденте, когда они много лет спустя ехали в одной машине после съемочного дня. Тот попросил напомнить, в каком году актер поступал к нему на курс, а услышав ответ, отреагировал в свойственной ему манере.

«И он вдруг, с его вечной искрой в глазах, говорит: «Ну и правильно, что не взял тебя!», добавив, что тот курс был очень плохим. И в этом он был весь! Бесконечная ирония и бесконечная печаль...» — поделился историей Кучера.

Артист скончался на 86-м году жизни. Причиной его смерти стали многочисленные болезни: летом этого года он перенес инсульт, а позднее, по словам Виталины Цымбалюк-Романовской, его состояние усугубилось из-за режима самоизоляции.