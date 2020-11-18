Донбасс уже не станет Украиной: как Киев отрезал регион

Киев, 14 ноября. Донбасс вряд ли сможет вернуться в состав Украины из-за неоднозначной политики, проводимой украинскими властями. К такому выводу пришел политолог Владимир Грановский, заметив, что Киев самостоятельно отстраняет от себя регион, принимая спорные законопроекты и игнорируя выполнение Минских соглашений. Во время прямого эфира на YouTube-канале UkrLife TV Грановский обратил внимание, что принципы тотальной украинизации, которые активно поддерживаются местными элитами, не сработают в ДНР и ЛНР.

Владимир Грановский обратил внимание на серьезные ошибки, которые были допущены Киевом в вопросе мирного урегулирования ситуации на востоке страны. Украинские власти попросту не понимают, каким образом закончить гражданскую войну в Донбассе и как проводить реинтеграцию.

Однако, по словам Грановского, тотальная украинизация не позволит вернуть ДНР и ЛНР в состав Украины, поскольку республики не согласятся с позицией киевских властей и продолжат активно использовать русский язык.

По словам политического эксперта, украинские власти не готовы идти на компромисс в вопросе государственного языка. В Киеве на официальном уровне признали, что язык в стране должен быть один — украинский.

«Но я бы все-таки обговорил мир, потому что реинтеграция сейчас невозможна. Обратите внимание — у нас в обществе даже дискуссий нет на эту тему, тотально все политические партии, все общественные деятели согласны, что государственный язык один», — заметил Грановский.

Оголтелой украинизацией Киев фактически отрезал от себя Донбасс и лишил возможности возвращение этого региона в состав страны. Жители ЛНР и ДНР никогда не согласятся с политикой, проводимой нынешними украинскими властями.

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