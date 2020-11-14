Неизвестные напали на электростанцию Ар-Рувейс в Ливии

Триполи, 14 ноября. Группа вооруженных преступников напала на электростанцию Ар-Рувейс в Ливии, сообщает Ean Libya в Twitter.

По данным издания, руководство компании General Electricity подтвердило факт атаки неизвестных на предприятие. Несколько человек с оружием ворвались на территорию ТЭС и стали угрожать операторам.

Преступники требовали выключить некоторые основные линии электроэнергии. В противном случае они грозились убить работников станции. В итоге магистральные сети были обесточены. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Компания призвала все органы безопасности незамедлительно вмешаться и защитить сотрудников ТЭС. Это не первый случай, когда электростанции в Ливии подвергаются нападению со стороны вооруженных бандформирований.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики Правительства национального согласия (ПНС) отключили электроэнергию для свободного передвижения по горным районам. Под покровом ночи они также переместили склад с боеприпасами.