ТОП-10 фильмов с неподражаемым Арменом Джигарханяном

Культовый советский фильм. Персонаж Армена Джигарханяна — бандит по кличке Горбатый стал самым отрицательным героем за всю кинокарьеру, но вместе с тем одной из знаковых ролей Народного артиста. Армен настолько перевоплотился в Горбатого, что мог пугать операторов своим беглым взглядом на камеру. Однажды Армена Борисовича спросили, почему он согласился сыграть такого мерзавца. Джигарханян ответил, что мама с детства учила его: «не бывает негодяев, но есть дети, которых недолюбили». Своего персонажа актер тоже охарактеризовал, как «несчастного мужчину с огромной болью в глазах из-за нехватки любви». Актер вспоминал, что парик, который был незаменимым атрибутом на съемках, доставлял ему очень много неудобств, а с горбом из ваты Джигарханяну было вполне комфортно.