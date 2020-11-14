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13 ноября
ТОП-10 фильмов с неподражаемым Арменом Джигарханяном
Вспоминаем лучшие роли обаятельного Армена Джигарханяна
«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян»
Это крылатое выражение принадлежит коллеге Армена Борисовича Джигарханяна – актеру, Народному артисту РСФСР Валентину Гафту. И с ним невозможно не согласиться. Джигарханян даже значится в Книге рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер. В фильмографии самого востребованного актера советского и российского кино значатся более 300 фильмов. ФАН представляет наиболее яркие и интригующие из них.
Место встречи изменить нельзя (1979)
Культовый советский фильм. Персонаж Армена Джигарханяна — бандит по кличке Горбатый стал самым отрицательным героем за всю кинокарьеру, но вместе с тем одной из знаковых ролей Народного артиста. Армен настолько перевоплотился в Горбатого, что мог пугать операторов своим беглым взглядом на камеру. Однажды Армена Борисовича спросили, почему он согласился сыграть такого мерзавца. Джигарханян ответил, что мама с детства учила его: «не бывает негодяев, но есть дети, которых недолюбили». Своего персонажа актер тоже охарактеризовал, как «несчастного мужчину с огромной болью в глазах из-за нехватки любви». Актер вспоминал, что парик, который был незаменимым атрибутом на съемках, доставлял ему очень много неудобств, а с горбом из ваты Джигарханяну было вполне комфортно.
Собака на сене (1977)
Советская комедийная мелодрама «Собака на сене» до сих пор пользуется популярностью у российских поклонников кино. Звездный актерский состав в совокупности с отличным музыкальным сопровождением придают картине невероятно теплую атмосферу. Здесь Джигарханян отлично справился с ролью плутоватого друга Теодора — лакея Тристана, которого сыграл Михаил Боярский. Стоит отметить, что персонаж Армена Борисовича в этом фильме говорит голосом Игоря Ефимова: Джигарханян параллельно был занят в других кинокартинах, поэтому у него не было времени озвучить своего героя. Интересно и то, что героя в кадре со спины играл дублер Народного артиста, так как актер был в то время «нарасхват» и не мог распылять себя на такие мелочи.
Новые приключения неуловимых (1968)
В приключенческом фильме Армен Джигарханян исполнил не главную, но очень колоритную и обаятельную роль штабс-капитана Овечкина — белого офицера, который был ярым противником неуловимых. В образ Овечкина Джигарханян сумел искусно добавить зловещую черту, например, офицер постоянно оттягивал ворот, будто его душил китель – отсылка к тому, что Овечкина душила все-таки злоба. Невозможно не отметить и нервный тик, который появлялся в самые эмоциональные и горячие моменты фильма, придавая герою одновременно реальности и эпатажа. Фильм вошел в золотой фонд советского кино.
Здравствуй, это я! (1965)
Именно роль в пронзительной картине режиссера Фрунзе Довлатяна принесла Армену Джигарханяну всесоюзную известность и открыла дорогу в большое кино. Джигарханян сыграл молодого талантливого ученого-физика Артема Манвеляна, работающего на благо государства. По сюжету у главного героя погибает на фронте любима женщина. Джигарханян как нельзя лучше отразил сильные переживания своего персонажа: он сумел показать боль и горечь утраты, которые сопровождали физика на протяжении жизни. Кино о вечном — любви и времени.
На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди (1992)
Если вы не видели уморительный фильм, который является последней работой легендарного режиссера Леонида Гайдая, то сейчас самое время его посмотреть. Русско-американская комедия, действие которой происходят в последние годы существования Советского Союза. Конец холодной войны. Встреча президентов двух сверхдержав – СССР и США – оказывается на грани срыва из-за разгула русской мафии, которая обосновалась в США. Армен Джигарханян здесь исполнил роль одного из членов мафии, который все время предлагает сдаться.
Здравствуйте, я ваша тетя (1975)
Комедийный двухсерийный фильм, который осмеивает желание людей обогатиться любой ценой: через предательства, подставы и интриги. Армен Джигарханян исполнил здесь роль видного судьи с усами вверх ногами. Армен Борисович неоднократно вспоминал съемки картины Дмитрия Титова. Он отмечал, что на съемочной площадке всегда было взаимопонимание и теплота, все друг друга очень любили и поддерживали.
Ширли-мырли (1995)
Один из самых любимых и узнаваемых фильмов российской публики с участием Армена Джигарханяна. Народный артист сыграл для себя вполне уже привычную и знакомую роль мафиози. Благодаря харизме и неисчерпаемому запасу обаяния мафиози Козюльский стал одним из самых ярких персонажей в карьере актера: красный пиджак, желтая рубашка и светло-зеленый платок. Кажется, мы знаем, откуда черпали вдохновение создатели оскароносного фильма «Джокер»: Хоакин Феникс один в один повторяет образ Козюльского в исполнении Армена Борисовича.
Бедная Саша (1997)
Еще одна российская работа Армена Джигарханяна, заслуживающая пристального внимания. Криминальную комедию, пропитанную добротой и теплом, нередко можно сравнить с нашей суетливой жизнью, наполненной радостями и разочарованиями, любовью и курьезными ситуациями. Отличное новогоднее кино, по праву считающееся классикой российского кинематографа. У Джигарханяна здесь одна из главных ролей. Актер подошел к работе, как всегда, очень ответственно, полностью перевоплотившись в начальника колонии.
Тегеран-43 (1980)
Очень достойное кино с захватывающим сюжетом, на наш взгляд. Во время тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй Мировой войне — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Но действие фильма происходит в годы, когда было создана кинокартина. Бывшие непосредственные участники событий и их дети заново переживают минувшее, но не для всех эти воспоминания заканчиваются благополучно. «Тегеран-43» занимает 42 место по посещаемости среди всех отечественных фильмов.

Армен Борисович исполнил в картине Александра Алова и Владимира Наумова роль немецкого заговорщика Макса Ришара, точно передав образ врага. Несмотря на то, что здесь Джигарханян враг, он все-равно остается обаятельным и привлекательным для зрителя. Отрицательность и натуральность персонажа завораживает с первых его минут в кадре.

Операция «Трест» (1968)
Советский приключенческо-исторический мини-сериал режиссера Сергея Колосова, рассказывающий о контрразведывательной операции «Трест», проведённой в 1921—1925 годах ОГПУ Советской России. Непосредственное руководство операцией поручается герою Армена Джигарханяна — чекисту Артузову, который влюбил в себя советского телезрителя спокойностью и рассудительностью.

Автор: Антон Смирнов