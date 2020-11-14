ТОП-10 фильмов с неподражаемым Арменом Джигарханяном

Советская комедийная мелодрама «Собака на сене» до сих пор пользуется популярностью у российских поклонников кино. Звездный актерский состав в совокупности с отличным музыкальным сопровождением придают картине невероятно теплую атмосферу. Здесь Джигарханян отлично справился с ролью плутоватого друга Теодора — лакея Тристана, которого сыграл Михаил Боярский. Стоит отметить, что персонаж Армена Борисовича в этом фильме говорит голосом Игоря Ефимова: Джигарханян параллельно был занят в других кинокартинах, поэтому у него не было времени озвучить своего героя. Интересно и то, что героя в кадре со спины играл дублер Народного артиста, так как актер был в то время «нарасхват» и не мог распылять себя на такие мелочи.

