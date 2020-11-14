Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Санкт-Петербург, 14 ноября. Пресс-служба Смольного опубликовала соболезнования губернатора Александра Беглова в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Глава Северной столицы считает Джигарханяна одним из величайших артистов современности, который приобрел всенародную любовь.

«Он блестяще сыграл множество ролей в театре, кино и на телевидении. На фильмах с его участием выросло не одно поколение в России, Армении и по всему миру», — отмечено в обращении.

Александр Беглов также отмечает, что творческий путь Джигарханяна был тесно связан с Петербургом, он часто снимался в картинах на «Ленфильме».

Напомним, что Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Прощание с артистом состоится 17 ноября.