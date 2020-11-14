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Близкие собрались на церемонии прощания с журналистом Колтовым в Москве

Близкие собрались на церемонии прощания с журналистом Колтовым в Москве

Москва, 14 ноября. Родственники, друзья и знакомые пришли отдать дань памяти недавно погибшему ведущему и журналисту Александру Колтовому.

Траурное мероприятие проходит в Москве, на территории Николо-Архангельского крематория, сообщает Пятый канал.

Напомним, журналист погиб 7 ноября в результате крушения легкомоторного самолета. Журналисту очень нравилось пилотирование. По словам его приятеля, Колтовой даже отрабатывал в небе действия в экстренных ситуациях, например, при отказе двигателя.

По словам экстрасенса Александры Харрис, деятель экрана незадолго до гибели получал знаки, предупреждавшие о трагедии.

 

 

 

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