Адвокат Юкша перечислил законных претендентов на имущество Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Кто может претендовать на наследство актера и режиссера Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября, рассказал адвокат, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша.

В интервью изданию iReactor он напомнил, что в российском законодательстве четко прописана группа наследников первой очереди — это законный супруг, дети и родители умершего. Поскольку Армен Борисович находился в разводе, в раздел имущества не смогут вмешаться ни его последняя жена Виталина Цымбалюк-Романовская (за исключением доли, на которую она могла претендовать еще в браке), ни пасынок Степан.

«Все наследники первой группы претендуют на равные доли имущества покойного. Оспорить данный факт можно только в суде», — пояснил адвокат.

Юкша также отметил, что лично познакомился с Джигарханяном, финансово поддерживая артистическое сообщество в 1990-е годы. Они неоднократно беседовали, и Армен Борисович запомнился как прекрасный человек — очень умный, тонкий, достойный.

Народный артист СССР умер на 86-м году жизни. Состояние его здоровья ухудшилось после развода с Цымбалюк-Романовской. Он несколько раз попадал в больницу, а однажды даже оказался в коме. СМИ писали, что у Джигарханяна был диагностирован гипертонический криз, также якобы имелось подозрение на невралгию.