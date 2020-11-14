Байден нанесет удар по КСУ и украинскому олигархату

Киев, 14 ноября. Уже в ближайшее время на Украине могут произойти крупномасштабные политические процессы, которые повлекут за собой ряд различных последствий для страны. Об этом заявил российский политический эксперт Олег Неменский, комментируя ситуацию, сложившуюся в Киеве на фоне президентских выборов в США. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Неменский подробно рассказал, как возможная смена американского президента может повлиять на украинский государственный курс.

Олег Неменский обратил внимание, что если на президентских выборах в США одержит победу кандидат от Демократической партии Джо Байден, то Вашингтон может изменить свою внешнюю политику относительно Украины. Это, в свою очередь, отразится на политических процессах этой страны. Приход к власти президента-демократа, вероятнее всего, изменит расклад сил в Киеве и приведет к серьезным переменам на государственном уровне.

В первую очередь, по словам эксперта, такая ситуация повлияет на политическую верхушку Украины и приведет к усилению сил, являющихся проводниками влияния транснационального капитала. Подобные перемены грозят крупными перестановками внутри украинского правительства.

«Это может привести к некоторым переменам внутри правительства, может быть, даже к смене правительства, поскольку нынешнее правительство является компромиссным между этими группами и олигархатом», — заметил Неменский.

Приход к власти в США Джо Байдена также грозит серьезными последствиями для украинского олигархата, поскольку Вашингтон фактически начнет представлять интересы транснациональных корпораций, которые, в свою очередь, выступают против такой системы, существующей на Украине. От этого противостояния может пострадать и Конституционный суд Украины, связанный с украинскими олигархами — по нему Байден также нанесет серьезный удар.

«По позициям олигархов в случае победы Байдена будет нанесен довольно сильный удар. И в нынешнем противостоянии, возникшем вокруг Конституционного суда, это именно противостояние между олигархатом и американской системой влияния», — резюмировал Неменский.

Ранее российский политический аналитик Анатолий Вассерман предположил, как возможная победа Джо Байдена на президентских выборах в США может отразиться на ситуации в Донбассе и на Украине.