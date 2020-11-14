Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным актера Армена Джигарханяна, скончавшегося в субботу ночью.

Телеграмма главы российского государства опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что «с прискорбием узнал о кончине Джигарханяна». Глава РФ назвал смерть Армена Джигарханяна огромной утратой для отечественной культуры. Актера любили за «талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю», отметил Владимир Путин.

Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Прощание с ним может пройти 17 ноября. Вероятно, артиста похоронят на Ваганьковском кладбище, где покоится его дочь, скончавшаяся в 1987 году. Елена Арменовна умерла в возрасте 23 лет. Джигарханян признавался, что часто думает о ней.