Собянин выразил соболезнования коллективу театра Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Глава столицы РФ Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого культурного деятеля Армена Джигарханяна.

Соответствующая запись появилась в блоге мэра Москвы. По словам градоначальника, Джигарханян представлял целую эпоху российского театра и кино. Он был замечательным мастером, которого граждане любили за невероятную манеру исполнения. Актер всегда отличался честностью и очарованием.

«Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников», — написал Собянин.

Мэр столицы также выразил соболезнования родным, близким и коллективу театра Джигарханяна.

Как стало известно, 14 ноября из жизни ушел советский, российский и армянский актер Армен Джигарханян.