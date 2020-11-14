Вдова Караченцова не смогла сдержать слез из-за смерти Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Российская и советская актриса Людмила Поргина не стала скрывать, что новость о смерти Армена Джигарханяна далась ей тяжело.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в интервью Федеральному агентству новостей призналась, что уход Джигарханяна стал для нее трагедией.

«Он прекрасный был человек. Я с утра уже плакала, когда сообщили. Это страшно. Уходят все друг за другом — Марк Захаров, Борис Клюев, Михаил Жванецкий. Обязательно пойду попрощаюсь», — отметила она.

Администратор театра Джигарханяна рассказала, что постановки пока будут идти в обычном режиме. Артисты хотят выступать со спектаклем «Брак по-итальянски» — любимой постановкой Армена Борисовича.

Напомним, советский и российский актер Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни в ночь на 14 ноября.