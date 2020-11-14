Краско назвал богатство Джигарханяна причиной его несчастливой жизни

Санкт-Петербург, 14 ноября. Актер Иван Краско высказался о смерти коллеги Армена Джигарханяна. Он отметил талант знаменитости и рассказал о негативных последствиях его богатства.

Худрук Московского драматического театра был гениальным актером, он стоял в первых рядах советской актерской гвардии, заявил артист. Он добавил, что среди ролей Джигарханяна есть гениальные работы, например, мощно сыграл Горбатого в фильме «Место встречи изменить нельзя». Однако последние годы жизни актера были несчастливыми из-за его внушительного состояния, отметил Краско.

«Имущество человека колеблет, какой бы силы и масштаба он ни был. Я, в отличие от Армена, счастливый человек: у меня ничего нет, и слава богу», — объяснил актер в беседе с 78.ru.

Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Причиной его смерти стали последствия солидного возраста у него было множество заболеваний. В июне этого года актер угодил в больницу с инсультом, а режим самоизоляции, по словам его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, лишь усугубил проблемы со здоровьем.