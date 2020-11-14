Смолкин назвал Армена Джигарханяна «большим артистом»

Москва, 14 ноября. Заслуженный артист России Борис Смолкин принес соболезнования родным и друзьям известного актера и театрального режиссера Армена Джигарханяна.

Смолкин, известный зрителю по роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», отметил, что уход такого большого артиста, как Джигарханян, — это тяжело и печально.

Артисты, по словам Смолкина, близко не были знакомы, но не раз встречались на съемочной площадке.

«Кроме соболезнований родным, близким, друзьям, не могу ничего сказать, нет слов», — сказал опечаленный актер Nation News.

Джигарханян скончался в Москве утром в субботу. Народному артисту СССР было 85 лет, он тяжело болел. Прощание с актером состоится во вторник в его театре.

Администратор Московского драматического театра Наталья Жиляева рассказала Федеральному агентству новостей, что труппа готовит постановки, посвященные любимому руководителю Джигарханяну. Зрители смогут увидеть «памятные» представления уже завтра.