Наташа Королева обвинила в смерти Джигарханяна телешоу

Москва, 14 ноября. Певица Наташа Королева почтила память покойного актера Армена Джигарханяна и отметила, что он мог бы прожить дольше, если бы не телешоу.

Звезда поблагодарила актера за его гениальные роли и отметила, что герои Джигарханяна навсегда останутся в ее сердце и в сердцах его фанатов. Она с сожалением добавила, что артист мог бы уйти из жизни гораздо позже, если бы его не подкосили различные телешоу, на которых обсуждался его брак с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

«Не выдержало сердечко... Конечно, оно билось бы дольше, если бы не эти «кровавые» телешоу, которые сильно его подкосили... Но вы навсегда останетесь с нами!» — заключила певица.

В комментариях поклонники согласились, что смерть актера — это невосполнимая утрата. Вместе с Джигарханяном, легендой советского кино, ушла великая эпоха, посетовали пользователи.