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Участники форума в Тунисе согласовали задачи единого правительства Ливии

Участники форума в Тунисе согласовали задачи единого правительства Ливии

Тунис, 14 ноября. Участники Форума политического диалога, посвященного урегулированию ливийского кризиса, согласовали задачи будущего единого органа исполнительной власти.

Источники телеканала AlHadath заявили, что на переговорах определены условия создания централизованного госаппарата. По информации издания, в его обязанности войдет контроль над разрешением конфликта в стране на начальном этапе.

Во второй день заседаний, 11 ноября 2020 года, участники уже достигли соглашения по плану объединения госорганов, а также дорожной карты выборов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Форум политического диалога в Тунисе поддержали ряд европейских государств. МИД Великобритании считает, что заседания станут возможностью достичь окончательного перемирия в Ливии. А представитель Германии назвал переговоры новой вехой на пути к разрешению кризиса в стране.

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