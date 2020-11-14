Германия переведет ООН 2 млн евро для поддержки программы по Ливии

Тунис, 14 ноября. Германия намерена поддержать политический диалог в Ливии, пишет издание Alwasat.

Накануне посол ФРГ Оливер Овца провел рабочую встречу с постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций Херардо Ното. Во время переговоров стороны подписали соглашение о финансовой помощи. Согласно договору, Берлин переведет ООН более 2 млн евро.

Немецкий дипломат уточнил, что сделка была заключена в рамках укрепления партнерства между организацией и правительством Германии. Стоит добавить, что и. о. спецпредставителя МООНПЛ Стефани Уильямс также присутствовала на встрече в Тунисе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что посол Германии Оливер Овца выразил уверенность, что Форум политического диалога поможет объединить Ливию. В рамках мероприятия стороны смогут согласовать вывод страны из кризиса.