Сергей Жигунов назвал Джигарханяна «гордостью армянского народа»

Москва, 14 ноября. Звезда из сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов назвал актера Армена Джигарханяна гордостью армянского народа.

По словам Жигунова, он с теплом относился к великому актеру Джигарханяну. Жигунов считает, что при жизни Джигарханяну не хватало «внимания молодого поколения».

Собеседник редакции напомнил, что неоднократно был коллегой по цеху с Джигарханяном. Время совместной работу Жигунов вспоминает с удовольствием. Он обратил внимание, что звезда советского и российского кино отличалась мудростью, тактичностью и чувством юмора.

«Был очень большим артистом, можно сказать, великим, гордостью армянского народа. Мы гордились им. Армяне находили его во время выступлений в других странах и выражали слова своей признательности», — прокомментировал актер.

Жигунов считает, что артист грамотно относился к своей популярности и был горазд подшутить над собой.

«Время подшучивал над этим и над собой. Если к нему обращались, Армен Борисыч, он говорил «Армян Борисыч» и смеялся. Все терялись, никто не знал как, на это реагировать. Я иногда, набравшись наглости, называл его дедом», — поделился воспоминаниям Жигунов.

Жигунов добавил, что актеру не хватало внимания представителей младшего поколения, оно ему было необходимо, особенно из-за семейной трагедии.

Напомним, что актер умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни.