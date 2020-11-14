Спикер парламента САР провел встречу с депутатом Госдумы Саблиным

Председатель Народного совета Сирийской Арабской Республики (САР) Хаммуда Саббаг встретился с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Саблиным. Подробности с места событий — в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей.

Во время переговоров в Дамаске спикер сирийского парламента заявил, что отношения между САР и РФ имеют глубокие корни. По его словам, они были укреплены совместной борьбой с терроризмом.

Также Саббаг отметил важность сотрудничества между двумя дружественными народами, выразив надежду на увеличение объемов взаимодействия на всех уровнях. По его мнению, это особенно важно в гуманитарной сфере.

Представитель сирийских властей рассказал, что на данный момент распространение вируса COVID-19 в стране находится еще в приемлемых пределах, благодаря помощи России в этой области. Между тем, ситуация еще может обостриться из-за санкций, введенных западными странами. Местным врачам для борьбы с эпидемией необходимы лекарства и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, сирийский парламентарий отметил важность прошедшей в Дамаске международной конференции по возвращению беженцев. Он указал на то, что организованное РФ и САР мероприятие состоялось вопреки всем препятствиям, которые пытались создать представители некоторых стран, использующих проблему бежавших от войны людей в качестве «козырной карты» своей политики.

Саблин, в свою очередь, приветствовал усиление дружбы, связывающий два народа. Он также положительно оценил форум по проблемам беженцев, в котором приняли участие 27 стран. Политик подчеркнул, что совместная организация такого мероприятия подтверждает, что российско-сирийские отношения укрепляются не только в политическом аспекте.

Также он отметил принимаемые решения об оказании экономической поддержки САР и общие усилия по строительству современных больниц и медицинских центров в стране, пострадавшей от войны.