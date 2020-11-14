Цымбалюк-Романовская растрогала подписчиков видео с Джигарханяном

Москва, 14 ноября. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в своем Instagram-аккаунте прощальный пост о бывшем муже, актере Армене Джигарханяне.

Народный артист СССР, театральный режиссер и педагог скончался в субботу в возрасте 85 лет. Прощание с Джигарханяном состоится во вторник в его театре. Официальная причина смерти артиста пока не разглашается, но известно, что в последние годы он тяжело болел.

Третья супруга Джигарханяна Цымбалюк-Романовская не стала посвящать бывшему мужу длинный пост. Она ограничилась короткой фразой, которую на видео произнес актер, останавливая машину.

«Все, балик джан…» — сказал Джигарханян, обращаясь, по всей видимости, к пианистке.

Судя по комментариям, подписчиков ролик растрогал. Многие выразили соболезнования Цымбалюк-Романовской и назвали Джигарханяна великим актером.

«Царствие небесное и светлая память!»; «Знаю, что значил этот человек для тебя»; «Ушла эпоха, соболезную. Держитесь», — написали они.

Брак актера с молодой супругой продлился всего год. Они с громким скандалом развелись в 2017 году. Джигарханян признавался в интервью, что Цымбалюк-Романовская принесла ему много боли. Певица Эвелина Бледанс, однако, уверена, что пианистка искренне заботилась о супруге и подпитывала его своей энергией.