Не в Москве, так в Крыму: россияне в условиях пандемии скупают туры на ЮБК

Не за горами новогодние и рождественские каникулы, многие еще в октябре стали думать, где и как провести праздничные выходные. С запретом работы в ночное время ресторанов, клубов и увеселительных заведений в Москве, вплоть до 15 января, и вероятными похожими мерами в других крупных городах, обитатели миллионников стремятся уехать на праздничные каникулы в другие регионы. Подробнее о путешествиях соотечественников в период зимних отпусков узнавал корреспондент ФАН.

Большинство заграничных курортов — как морских, так и горнолыжных — труднодоступны из-за сложности пересечения государственных границ. Из международных курортов в настоящее время доступны Турция, Арабские Эмираты, Танзания (остров Занзибар), Мальдивы и некоторые другие. Поэтому россияне все больше ориентируются на внутренний отдых.

Руководитель пресс-службы московского туроператора «Интурист» Дарья Домостроева рассказала Федеральному агентству новостей, что на территории России традиционно наиболее популярны туры в Краснодарский край на горнолыжные курорты.

«Востребованы все три кластера: «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор». По состоянию на сегодня, уже все места забронированы. Увеличился спрос также на прибрежный кластер Краснодарского края по сравнению с прошлым сезоном. На втором месте по продажам Республика Крым. Спрос на отдых в Крыму значительно возрос по сравнению с прошлым сезоном. Отдыхающие покупают туры на Южный берег Крыма с экскурсионным сопровождением. Туристам нравится посещать Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и другие архитектурные шедевры и уникальные природные места полуострова, — сообщила Домостроева.

Также она рассказала, что в связи с невозможностью встретить Новый год в странах Прибалтики, на третьем месте по популярности неожиданно оказались Калининград и Абхазия. Далее следуют Санкт-Петербург, Карелия и Новый Устюг.

Также есть хорошая новость для туристов — организовано несколько чартерных железнодорожных рейсов из Москвы в Новый Устюг для посещения резиденции Деда Мороза.

Из-за ожидаемого увеличения туристов в предстоящем сезоне жители курортных регионов беспокоятся об ухудшении эпидемиологической ситуации. Считают, что активные миграционные процессы могут способствовать распространению вируса и увеличить нагрузку на медицинскую отрасль. Не исключением являются и жители Крыма.

Мы поинтересовались готовностью местных отелей к приему гостей, а также о принимаемых мерах безопасности. Руководитель отдела продаж одного из отелей Ялты Илья Рыбальченко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что процесс бронирования активен, как и ожидалось. Отель полностью готов к приему гостей. Скрупулезно выполняются все предписания Роспотребнадзора в части соблюдения санитарных норм и правил в соответствии с требованиями: температурный контроль, масочный режим, санитарная уборка помещений строго по графику с дезинфицирующими средствами.

По мнению председателя комитета по здравоохранению Госсовета Республики Крым Анны Рубель, которым она поделилась с корреспондентом ФАН, сотрудники Роспотребнадзора инспектируют отели и гостиницы всегда, не только в период массового наплыва гостей.

Мы поинтересовались в крымском туристическом агентстве «Империал Тур», планируют ли проводить новогодние каникулы крымчане вдали от дома? Сотрудник агентства Илона сообщила, что жители Крыма активно покупают новогодние туры в Турцию и Танзанию, а также на Алтай и в обе столицы.

Учитывая вероятность переноса вируса во время путешествий, некоторые страны, например Куба, выпустили манифесты, в которых просят туристов вести себя ответственно не только по отношению к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

ФАН, в свою очередь, призывает всех в этот период быть ответственными перед собой и обществом, соблюдать все меры безопасности в условиях пандемии.