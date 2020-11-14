Табличку в память о Джигарханяне могут установить в Москве

Москва, 14 ноября. Памятная табличка народному артисту СССР Армену Джигарханяну может появиться в Москве, рассказали в городской думе.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал Джигарханяна великим актером, светлую память о котором необходимо увековечить.

Герасимов подчеркнул, что все предложения родных и близких актера, а также творческого коллектива его театра будут обязательно рассмотрены.

«Я был его партнером по Театру Маяковского. Мы дружили, и у нас была целая компания», — цитирует его ТАСС.

Новость о смерти актера поступила из Московского драматического театра. Точная причина ухода Джигарханяна из жизни пока не установлена. Но известно, что артист последние годы сильно болел. Режиссер-постановщик Сергей Виноградов уточнил, что смерть актера не связана с коронавирусной инфекцией. Прощание с Джигарханяном состоится во вторник в его театре.