«Гениальный русский артист»: актриса Орлова о таланте Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Актриса советского кино Татьяна Орлова подчеркнула, что Армен Джигарханян мог сыграть любую роль.

В беседе с ФАН она подчеркнула, что актер был замечательным, гениальным человеком, а с людьми всегда общался на равных.

По мнению собеседницы, артиста можно назвать достоянием страны. По ее словам, Джигарханян мог сыграть любую роль.

«Даже по фильмам можно судить, начиная от комедийных ролей и заканчивая трагическими. Огромный диапазон, природой одарен огромным талантом, который, что называется, нельзя было постичь и понять», — прокомментировала актриса.

Орлова рассказала об еще одной особенности Джигарханяна. Ее собеседница связала с популярным среди театральных актеров изречением: «невозможно переиграть детей, животных и стариков». Вот именно в таком режиме Джигарханян и жил, подчеркнула актриса. По словам собеседницы, невозможно было распознать, играет он или действительно так говорит.

Характеризуя актера как личность, она назвала его органичным, добрым и коммуникабельным человеком. Орлова добавила, что до последних дней в театре он сидел не в отдельной гримерке, а вместе с актерами-мужчинами. Джигарханян никого не делил: он открыто и искренне общался и со студентами, и с именитыми артистами.

Напомним, что Джигарханян умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни.