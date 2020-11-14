Актриса Лясковец надеется на работу театра Джигарханяна в будущем

Москва, 14 ноября. Актриса Инна Лясковец прокомментировала известие о кончине народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна.

О том, что Джигарханян ушел из жизни, пресса сообщила 14 ноября. Несколько недель назад актер отметил 85-летие.

Лясковец, которая выступает в столичном драмтеатре под руководством Джигарханяна, заметила, что покойный артист был близок для всех работников заведения культуры. По словам Лясковец, талант почившего актера не имел границ. Таких людей, как Джигарханян, можно сосчитать по пальцам, пишет iReactor.

Женщина призналась журналистам, что не может прийти в себя после смерти наставника. Лясковец полагает, что театр, которым руководил Джигарханян, будет функционировать и в будущем.