Друг Джигарханяна назвал место похорон артиста

Москва, 14 ноября. Актер Армен Джигарханян может быть похоронен на Новодевичьем кладбище. Такое заявление сделал друг покойного, продюсер Марк Рудинштейн.

Он добавил, что церемония прощания со знаменитостью может пройти 16 или 17 ноября. Прощаться с ним будут в здании московского театра имени Джигарханяна, сообщает «Подъем».

Ранее Рудинштейн рассказал, что последние два года его друг плохо себя чувствовал, однако держался и даже шутил по поводу смерти. Даже когда его жизнь разделилась между «домом и больницей», Джигарханян оставался стойким человеком.

Продюсер констатировал, что у артиста обострился диабет. Не исключено, что он мог стать косвенной причиной смерти деятеля кино и театра.