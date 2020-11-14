Бледанс объяснила, как Цымбалюк-Романовская связана со смертью Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Актер Армен Джигарханян иссяк после развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая была значительно его моложе, заявила певица Эвелина Бледанс.

Актриса и телеведущая объяснила, что Цымбалюк-Романовская напрямую, по ее мнению, связана со смертью Джигарханяна. Бледанс считает, что союз пожилого актера с молодой женщиной продлевал ему жизнь. Пианистка подпитывала супруга энергией и оберегала его, заявила певица.

Она констатировала, что после разрыва отношений актер стал бессильным и беспомощным.

«Никакой театр не заменит молодую жену рядом», — цитирует Бледанс NewInform.

Актриса не согласна с мнением, что Цымбалюк-Романовская пыталась нажиться на состоянии Джигарханяна. По ее мнению, пианистка заботилась о супруге.

Цымбалюк-Романовская заявила ранее, что уход артиста из жизни — большая потеря для всех, поскольку он был «одним из самых лучших представителей великой эпохи». Пианистка пообещала, что сделает все для сохранения памяти об актере.

Как рассказали в ближайшем окружении Джигарханяна, в последние годы он тяжело болел. На самочувствии сказался и возраст: актер ушел из жизни в 85 лет.