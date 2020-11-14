Группа «Иванушки International» записывает новые песни о любви

Москва, 14 ноября. Солист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал ФАН, что в юбилейный альбом бой-бенда, который они выпустят в 2021 году, войдут новые песни о любви.

«Новые песни будут о любви в стилистике «Иванушек». Все песни услышите немного попозже, к сожалению. Пандемия внесла свои коррективы. Мы еще будем записывать», — отметил Андреев.

Знаменитая российская группа «Иванушки International» в этом году отмечает 25-летний юбилей. Это событие солисты Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко и продюсер Игорь Матвиенко планировали отметить большим шоу, но из-за коронавируса его пришлось перенести на будущий год.

По словам бессменного участника группы Кирилла Андреева, коллектив, конечно, расстроился, однако воспринял это как возможность не только записать несколько новых песен, но и успеть выпустить альбом.

«Если бы юбилей состоялся, то у нас было бы несколько новых песен — одна или две. А так есть время записать новый альбом, который, надеюсь, выйдет к юбилею в 2021 году», — обратил внимание собеседник Федерального агентства новостей.

Известно, что в планах бой-бенда записать несколько дуэтов с известными российскими артистами, например, с рок-певицей Земфирой или лидером «Аквариума» Борисом Гребенщиковым.

«Пока что все это в секрете. Надеюсь, что дуэты будут хорошие, с талантливыми музыкантами», — сказал знаменитый «темненький Иванушка».

Артист также рассказал ФАН, как ему удается поддерживать себя в отличной физической форме, — Кириллу Андрееву 6 апреля исполнилось 49 лет.

«Мы с женой занимаемся спортом. Бассейн, спортивная ходьба. Я хожу по 100–150 километров в месяц: 10 км за тренировку, а их в неделю — три-четыре, — поделился секретом певец. — Кроме того, уже пять лет играю в хоккей за любительский клуб Ghostbusters (Охотники за привидениями. — Прим. ФАН). Скоро будут сборы».

Жена Кирилла Андреева — спортсменка Лолита Андреева (Аликулова). В браке они уже 20 лет, у пары есть 19-летний сын Кирилл. Весной этого года Андреев-младший расписался и обвенчался с избранницей по имени Аделина. На празднике в честь бракосочетания влюбленных присутствовали их друзья и родственники.

Ранее другой участник группы «Иванушки International», Андрей Григорьев-Аполлонов, пожаловался ФАН на пандемию коронавируса. По его словам, COVID-19 вбил «последний гвоздь в крышку гроба» культурной сферы и шоу-бизнеса.