Основатель «Кинотавра» Рудинштейн заразился коронавирусом

Москва, 14 ноября. Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик» Марк Рудинштейн рассказал, что несколько раз уже сдавал тест на наличие коронавирусной инфекции.

Основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал не только смерть великого актера Армена Джигарханяна, но и рассказал о собственном здоровье. Марк Рудинштейн ранее уже говорил, что часто проводит время в больницах и проходит обследования. У 74-летнего мэтра обнаружили рак предстательной железы.

«У меня тоже плохо дело, потому что вот коронавирус. Я позавчера в больнице сдал тест. То положительный, то отрицательный», – поделился Рудинштейн.

Прощание с Джигарханяном пройдет во вторник, и режиссер пошутил, что специально заболел. По словам Рудинштейна, люди в их возрасте часто думают и готовятся к смерти.