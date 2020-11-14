Пушкина рассказала, как познакомилась с Джигарханяном

Москва, 14 ноября. Народный артист СССР Армен Джигарханян был мудрым и талантливым человеком, а также обладал невероятным чувством юмора, рассказала телеведущая Оксана Пушкина.

По словам Пушкиной, с актером она познакомилась в начале 2000 годов. Джигарханян стал одним из героев ее передачи «Женский взгляд».

Телеведущая вспомнила мудрую фразу, которую артист произнес под конец разговора. Беседа тогда вышла очень искренней, как и общение знаменитостей без камеры.

«Неважно, Оксана, сколько раз мы ошибаемся. Неважно, сколько раз мы «почти добились цели». Никто не собирается переживать из-за наших ошибок, не должны и мы сами», — цитирует Джигарханяна NewInform.

Актер тогда посоветовал телеведущей учиться на ошибках и напомнил, что одно правильное решение после многих неудач способно изменить все.

Как сообщили ранее в Московском драматическом театре, Джигарханян скончался на 86-м году жизни рано утром в субботу. Дата прощания и место похорон станут известны позднее.

В последние годы актер тяжело болел. Только в 2018 году его госпитализировали пять раз. Друг артиста Артур Согомонян предположил, что у Джигарханяна возникли серьезные осложнения, связанные с почками.