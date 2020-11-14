Надежда Сысоева опровергла слухи о закрытии шоу Comedy Woman

Москва, 14 ноября. Участница юмористического шоу Comedy Woman на ТНТ Надежда Сысоева опровергла слухи о закрытии телепрограммы. В эксклюзивном интервью ФАН актриса сообщила, что появившаяся в СМИ информация о завершении проекта — всего лишь вымысел.

Действительно, съемки шоу прекращены, отменены гастроли в Европу и США, но, по словам Надежды Сысоевой, главная причина — пандемия коронавируса.

«Сейчас всемирная пандемия, поэтому съемки шоу прекращены, гастроли стоят в графике, мы все время их обсуждаем, но их постоянно переносят. Перенеслись гастроли в Германию, Америку. Даже Казахстан, Латвия — все переносится, но ничего не отменяется», — утверждает актриса.

Ранее коллеги Сысоевой по телешоу заявляли, что продюсер Comedy Woman объявил о закрытии программы. В частности, Надежда Ангарская отказалась от комментариев на эту тему и напомнила расстроенным поклонникам шоу, что его можно продолжать смотреть в записи.

«Я уже все сказала, выразила свое мнение. Программа идет, ее показывают на ТНТ4, так что нет никаких препятствий дальше смотреть [старые выпуски]», — сказала Ангарская в разговоре с ФАН.

Надежда Сысоева назвала эти высказывания «проявлением эмоций».

«Вы же понимаете, это же девочки, — объяснила Сысоева. — У каждой — свое настроение. Поэтому одна говорит одно, другая говорит другое. Не думаю, что нужно ориентироваться на такое мнение наших девочек».

Надежда Сысоева выступает в юмористической программе Comedy Woman с 2007 года. Ее амплуа в шоу — недалекая обаятельная блондинка Наденька.

Шоу Comedy Woman впервые появилось на телеканале ТНТ в 2009-ом. За эти годы в эфир вышло 237 выпусков юмористической программы. В мае 2020 года появились первые слухи о закрытии шоу, в сентябре эту информацию подтвердили несколько участниц проекта.