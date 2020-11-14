«Большая честь»: режиссер Бортко о знакомстве с Джигарханяном

Москва, 14 ноября. Депутат Госдумы и режиссер Владимир Бортко выразил соболезнование в связи со смертью советского и российского актера Армена Джигарханяна.

Парламентарий подчеркнул в беседе с ФАН, что артист был очень талантливым человеком, интересной творческой личностью. По мнению режиссера, таких людей, как Джигарханян, немного. Владимир Бортко подчеркнул, что факт знакомства с актером считает большой честью.

«Очень печально. Во-первых, замечательный человек, интересная творческая личность, которых встречается мало. Замечательный актер, прекрасный человек. У него было много друзей. Для меня большая честь, что я с ним знаком», — сказал депутат.

Напомним, артист умер в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. По словам его друга Марка Рудинштейна, Джигарханян уже два года чувствовал себя плохо. А последние шесть месяцев актер провел «между домом и больницей».