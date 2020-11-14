Цымбалюк-Романовская заявила о большой потере после смерти Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о смерти экс-супруга, актера Армена Джигарханяна. Она объяснила, почему его уход — большая потеря для всех.

Звезда отметила, что сделает все возможное, чтобы Джигарханяна запомнили как великого актера. Таким он и был, добавила артистка. Она заявила, что вместе с собой он унес театр и кино, которые мы знаем и любим.

«Такого театра и кино мы с вами больше не увидим. Он был одним из самых лучших представителей великой эпохи», — с грустью заключила Цымбалюк-Романовская в беседе с «360».

Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Друг артиста Артур Согомонян сообщил, что сердце актера остановилось из-за солидного возраста и различных болезней. В последнее время актер все чаще попадал в больницу: например, в июне его госпитализировали с инсультом.

Джигарханян сыграл в таких знаменитых картинах, как «Ширли-мырли», «Место встречи изменить нельзя» и «Здравствуйте, я ваша тетя!». С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.