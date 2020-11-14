«Шутил на тему смерти»: Рудинштейн рассказал о стойкости Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Друг покойного советского актера Марк Рудинштейн отметил стойкость Армена Джигарханяна, несмотря на проблемы со здоровьем.

Марк Рудинштейн рассказал, что Армен Джигарханян был сильным человеком. Однако в последнее время артист шутил о смерти.

«Нервная система у него была в порядке, внешне он оставался спокойным. Никогда не видел, чтобы он взрывался. Он шутил на тему смерти и стойко держался, не плакал», – рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) Рудинштейн.

Трагическая новость о смерти артиста поступила от пресс-службы Московского драматического театра. О причине смерти знаменитости пока нет данных. Установлено только, что смерть наступила около шести утра.

Ранее экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в интервью ФАН, что не верит в смерть бывшего мужа.