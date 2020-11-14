Режиссер Виноградов назвал возможную причину смерти Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Смерть народного артиста СССР Армена Джигарханяна не связана с пандемией коронавирусной инфекции, заявил режиссер-постановщик Сергей Виноградов.

Знаменитого актера не стало в ночь на субботу. Джигарханяну было 85 лет. Режиссер-постановщик драматического театра под его руководством назвал возможную причину смерти артиста.

«Знаю, что не связано никак с пандемией. Это какой-то набор болезней, который совпал», — цитирует его телеканал «360».

Джигарханяна Виноградов назвал великим артистом и светлым человеком, который для всего театра был учителем, отцом и наставником.

Друг актера Марк Рудинштейн в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что Джигарханян в последние два года жаловался на плохое самочувствие. По его словам, у товарища обострился диабет, было множество других болезней. Но актер стойко переносил недуг и держал все волнения при себе.