Миро резко высказалась о смерти Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Скандально известный блогер Лена Миро резко высказалась о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Известный российский актер и режиссер скончался в возрасте 85 лет в Москве. Прощание с Джигарханяном состоится во вторник в его театре. Официальная причина смерти артиста пока не разглашается.

Миро предположила, что Джигарханян скончался из-за продолжительной болезни, которую усугубили отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Третья жена артиста была намного его моложе.

По мнению блогера, пианистка негативно влияла на душевное состояние актера. Но его якобы никто не жалел, ведь он сам сделал такой выбор.

«Джигарханян из большого артиста превратился в большое посмешище», — заявила она в своем блоге.

Миро вспомнила, как актер жаловался на гнусное поведение бывшей жены, которая, помимо прочего, проводила денежные махинации.

Как рассказал Федеральному агентству новостей друг артиста Артур Согомонян, у Джигарханяна, по всей видимости, возникли серьезные осложнения, связанные с почками. Цымбалюк-Романовская при этом до сих пор не верит в смерть бывшего супруга.