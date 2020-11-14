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Миро резко высказалась о смерти Джигарханяна

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Миро резко высказалась о смерти Джигарханяна

Москва, 14 ноября. Скандально известный блогер Лена Миро резко высказалась о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Известный российский актер и режиссер скончался в возрасте 85 лет в Москве. Прощание с Джигарханяном состоится во вторник в его театре. Официальная причина смерти артиста пока не разглашается.

Миро предположила, что Джигарханян скончался из-за продолжительной болезни, которую усугубили отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Третья жена артиста была намного его моложе.

Миро резко высказалась о смерти Джигарханяна

По мнению блогера, пианистка негативно влияла на душевное состояние актера. Но его якобы никто не жалел, ведь он сам сделал такой выбор.

«Джигарханян из большого артиста превратился в большое посмешище», — заявила она в своем блоге.

Миро вспомнила, как актер жаловался на гнусное поведение бывшей жены, которая, помимо прочего, проводила денежные махинации.

Как рассказал Федеральному агентству новостей друг артиста Артур Согомонян, у Джигарханяна, по всей видимости, возникли серьезные осложнения, связанные с почками. Цымбалюк-Романовская при этом до сих пор не верит в смерть бывшего супруга.

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