Названа причина подорожания хлеба в Пензенской области

Министерство сельского хозяйства Пензенской области обосновало рост цен на хлеб увеличением совокупности затрат на реализацию производственно-технологических и логистических процессов. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на официальные данные мониторинга территориальной службы статистики.

Кроме того, по данным экономической службы регионального Минсельхоза Пензенская область занимает лидирующие позиции в области ценообразования на продукты хлебопекарного производства.

«Удорожание хлебобулочной продукции связано с затратами на энергоносители, логистику и т.д. На данный момент среди всех 14-ти регионов Приволжского федерального округа в Пензенской области самая низкая цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов: стоимость 1 кг продукции составляет 43 рубля 92 коп Также отметим, что в ассортименте торговых предприятий присутствуют социальные виды хлебобулочных изделий, наценка на которых не превышает 5%» — поделилась пресс-служба пензенского Минсельхоза.

Повышение цен на хлебобулочные изделия жители Пензенской области заметили в конце октября, когда стоимость готовой продукции необоснованно выросла, в среднем, на 5-10 рублей. Отдельное негодование на фоне подорожания хлеба у горожан вызвала новость о том,что за 2020 год в отрасли растениеводства Пензенская область продемонстрировала наивысший показатель по валовому сбору зерна за весь постсоветский период.

«Вроде все у нас выращивают: и подсолнухи (масло), и зерновые (хлеб), и сахарную свеклу (сахар), и гречку, а цены на все взлетают. Как же так? Все свое и урожай хороший, а цены ого-го! Безобразие какое-то!» — прокомментировала новость жительница Пензы.

«Вот только хлеб как дорожал так и дорожает. Так же и сахар, масло и т.д. Странно, не правда ли?» — задался вопросом один из пользователей Сети.

Колоссальную отметку в три миллиона тонн зерновых регион впервые преодолел в сентябре 2020 года. К 16 октября 2020 года этот показатель увеличился еще на 200 тысяч тонн. По сбору зерновых 2020 год с активом 3,2 миллионов тонн резко оторвался от результатов прошлых лет. К сведению, в 2019 году было собрано 1,9 миллионов тонн зерна, в 2018-м — 1,8 миллионов тонн зерна.

Пензенцы недоумевают, почему с ростом количества собранных зерновых культур, а следовательно, и ростом количества произведенной муки, стоимость на хлебобулочные изделия также претерпевает рост. Специалисты регионального Минсельхоза пояснили, что в структуре себестоимости продукции стоимость муки составляет лишь 30-35% в зависимости от вида хлеба.