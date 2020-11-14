Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пензенский Роспотребнадзор пояснил, какие школьники будут учиться удаленно

Пензенский Роспотребнадзор пояснил, какие классы будут отправлены на удаленку

Пенза, 14 ноября. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области заверило жителей региона, что в тотальном переводе на удаленный формат обучения школьников необходимости нет. Как стало известно ФАН, в регионе дистанционно знания будут получать ученики тех классов, где выявят случай коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день нет основания для перехода всех образовательных организаций на дистанционное обучение. Если у ученика подтверждается коронавирусная инфекция, то весь класс, в котором он учится, переводят на дистанционное обучение на 14 дней. Каждый отдельный случай расследуется. В очагах проводятся противоэпидемические мероприятия», — заявил официальный представитель пензенского Роспотребнадзора в Instagram.

Напомним, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, вопрос о необходимости временного перевода общеобразовательных организаций на дистанционное обучение в настоящий момент является наиболее резонансным в Пензенской области. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной, школьные каникулы, на которые обучающиеся ушли 31 октября, было решено более не продлевать.

Новости партнеров