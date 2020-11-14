Пензенский Роспотребнадзор пояснил, какие школьники будут учиться удаленно

Пенза, 14 ноября. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области заверило жителей региона, что в тотальном переводе на удаленный формат обучения школьников необходимости нет. Как стало известно ФАН, в регионе дистанционно знания будут получать ученики тех классов, где выявят случай коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день нет основания для перехода всех образовательных организаций на дистанционное обучение. Если у ученика подтверждается коронавирусная инфекция, то весь класс, в котором он учится, переводят на дистанционное обучение на 14 дней. Каждый отдельный случай расследуется. В очагах проводятся противоэпидемические мероприятия», — заявил официальный представитель пензенского Роспотребнадзора в Instagram.

Напомним, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, вопрос о необходимости временного перевода общеобразовательных организаций на дистанционное обучение в настоящий момент является наиболее резонансным в Пензенской области. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной, школьные каникулы, на которые обучающиеся ушли 31 октября, было решено более не продлевать.