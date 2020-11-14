Жители Пензенской области недовольны качеством медицинского обслуживания

Грабово, 14 ноября. Жители Пензенской области пожаловались на большие очереди и равнодушие медперсонала в одной из районных больниц. Как стало известно ФАН, пациенты амбулатории в селе Грабово Бессоновского района вынуждены на протяжении долгого времени находиться в тесном коридоре больницы, прежде чем попасть на прием к врачу.

В группе «Народный контроль | Жалобы Пенза» соцсети «ВКонтакте» появился гневный пост, автор которого выразил крайнее недовольство качеством медицинского обслуживания в вышеупомянутом медучреждении.

«Коридор забит больными пациентами: кто-то кашляет, чихает, температура. Время 08:41, но врач не торопится принимать пациентов: ей все равно, кто во сколько пришел и с какой проблемой, у нее рабочий день идет, а вы — сидите! Рабочий день с 08:00, а она пришла позже, еще и ждите, когда соблаговолит принять нас. Что за отношение такое к людям?» — написал автор поста.

У сотрудников больницы есть своя точка зрения на сложившуюся ситуацию. По их мнению, именно халатность и низкая социальная ответственность приводят к образованию очередей в больницах.

«Сейчас люди такие непостоянные: сначала они без масок гуляют, кричат везде, что вируса нет, мол, это все чушь. А потом заболевают и прибегают толпами в больницы, где начинают устраивать скандалы. Люди думают, что мы тут прохлаждаемся, пока они там болеют. Но мы не железные, мы тоже можем заболеть, как и они. Да, есть очереди в нашей больнице, сейчас в любой больнице очереди — время такое. Поэтому мы людей и предупреждаем постоянно: чтобы не сидеть в больничных очередях, соблюдайте все необходимые правила безопасности», — поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей сотрудник больницы.

В Пензенской области продолжает сохраняться напряженная эпидемиологическая обстановка. Каждый день коронавирус подтверждается в среднем у 170 человек. Болезнь не обошла стороной и губернатора области Ивана Белозерцева, который в настоящий момент находится на домашнем лечении вместе со своей супругой.

Ранее сообщалось, что в период второй волны коронавирусной инфекции из больниц города и области уволилось около 450 медработников. Оставшиеся специалисты даже физически не успевают быстро принять всех граждан, поток которых с каждым днем неустанно растет.