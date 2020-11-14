Россиянам рассказали о «слежке» автомобилей за водителями

Россия, 14 ноября. Современные автомобили могут «вести слежку» за водителями, сообщил агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

Текущее местоположение водителя отслеживает встроенная в автомобиль система «ЭРА-ГЛОНАСС», которая также знает, о чем пользователь разговаривает, находясь за рулем. Ассистенты безопасности отслеживают физическое состояние, оценивая степень усталости водителя.

«Автомобиль имеет доступ в Интернет, а также к смартфону, а значит в его распоряжении оказывается вся информация о жизни водителя буквально в мельчайших подробностях», — отмечает Васильев.

В плане «слежки» машина уступает мобильным телефонам. Со смартфоном современный человек уже практически не расстается, а за руль садится по мере необходимости.