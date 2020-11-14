Актер Петер Стормаре анонсировал запуск разработки сиквела «Константина»

Вашингтон, 14 ноября. Исполнитель роли Люцифера в киноленте «Константин» Петер Стормаре сообщил о старте производства второго фильма во вселенной франшизы.

Сообщение о начале разработки сиквела «Константина» актер опубликовал у себя в Instagram. В посте Стормаре содержится кадр из оригинального фильма, на котором он показан в образе Люцифера.

«В «Константине» Петер Стормаре сыграл одну из лучших версий Сатаны в истории кино», — говорится в тексте на снимке с актером.

К своей публикации артист прикрепил запись, в которой сообщается, что работа над вторым фильмом этой кинофраншизы уже началась. Компания Warner Bros. пока никак не прокомментировала оглашенную информацию.

В России премьера фильма «Константин: Повелитель тьмы» состоялась в марте 2005 года. Главная роль в киноленте досталась популярному голливудскому актеру Киану Ривзу. Режиссером проекта выступил Френсис Лоуренс.