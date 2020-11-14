NASA: запуск Crew Dragon к МКС перенесен на 15 ноября

Нью-Йорк, 14 ноября. Старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon американской корпорации SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен на 15 ноября.

Информацию об этом подтверждает глава NASA Джеймс Брайденстайн. Изначально запуск корабля был запланирован на субботу в 19:49 по времени восточного побережья США. По словам председателя ведомства, поводом для отмены запуска стали несоответствующие погодные условия и проведение спасательных операций, передает телеканал RT.

«NASA и SpaceX... намечают запуск миссии Crew-1 с астронавтами к Международной космической станции на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья», — написал Брайденстайн в в своем Twitter.

В миссии задействованы американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер. Также в состав экипажа корабля включен астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногут.