Традиционное блюдо Индии эффективно влияет на долголетие

Дели, 14 ноября. Специалисты рассказали о традиционном индийском блюде, лечебные свойства которого стали известны еще с древних времен. Кичди готовится из риса, чечевицы, куркумы и тмина.

Согласно Organicfacts, блюдо способно обеспечить организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, а также снизить уровень холестерина, укрепить здоровье сердца и улучшить пищеварение.

По словам экспертов, это простая и питательная еда, богатая правильными углеводами, белком, клетчаткой, магнием, калием и кальцием. Благодаря куркумину в составе кичди, в организме увеличивается антиоксидантная активность и улучшается работа мозга. Помимо этого, куркумин помогает вылечить аллергию, заболевания печени и ревматизм.

Используемая в кичди чечевица также борется с высокой глюкозой. Она снижает кровяное давление и помогает предотвратить различные сердечно-сосудистые заболевания.