Юрист Гатин назвал способ избавления от переплаты налогов

Москва, 14 ноября. Российская налоговая система в большинстве случаев работает без ошибок, но бывают исключения. Юрист Алексей Гатин рассказал, как не допустить переплаты налогов.

Управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» рассказал в интервью радио Sputnik, что чаще всего погрешности с начислением налогов связаны со схожими паспортными данными.

«Это связано с дублированием фамилии и связано с постановкой объекта на учет или снятием с учета», — уточнил юрист.

Он утверждает, что эту проблему можно решить, если написать соответствующую жалобу в ФНС. Гатин подчеркнул, что лучше всего это делать в электронном виде.

«Оно пишется в свободной форме на имя руководителя. В тексте должна быть описана эта ситуация», — пояснил Управляющий партнер юридической компании.

Если территориальная налоговая инспекция не реагирует на поданное заявление, то есть смысл обратиться в «более активное управление». Он добавил, что после этого обращения вопрос уже точно будут решать.