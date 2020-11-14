«Сбер» назвал любимую категорию продуктов россиян на «удаленке»

Москва, 14 ноября. Граждане России осенью этого года сократили потребление продуктов с добавлением сахара по сравнению с весной, когда был введен режим самоизоляции.

Соответствующее исследование совместно провели сервисы «СберЗдоровье» и «СберМаркет», передает РИА Новости. Компании изучили данные более 3 миллионов заказов в 147 городах и регионах РФ.

В ходе исследования, сервисы выяснили, что различные сладости в апреле-мае этого года присутствовали в половине всех заказов россиян. Однако, уже осенью этот показатель опустился до значения в 40%.

«Таким образом процент людей, которые «на удаленке» потребляют сладости с добавленным сахаром, стал меньше», — говорится в документе.

При этом, согласно данным «СберМаркета», почти каждый третий россиянин (около 30% заказов) покупают продукты, содержащие натуральный сахар. Также большим спросом пользуются сухофрукты. Они составляют около 3% от каждого заказа. Доля заказов с этими товарами увеличилась весной этого года и почти не уменьшалась.