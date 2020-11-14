Названа сумма содержания заболевшего COVID-19 Зеленского в больнице

Киев, 14 ноября. Сумма содержания заболевшего COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского в больнице не отличается от стоимости лечения обычного пациента.

Заявил об этом главврач клинической больницы «Феофания» Игорь Семенив, под наблюдением которого глава государства проходит курс лечения от коронавирусной инфекции. Стоимость нахождения украинского лидера в медицинском учреждении не превышает средних показателей бюджета любого другого пациента — 7,8 тыс. гривен в день.

«Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Препараты могут менять в зависимости от симптоматики», — подчеркнул врач.

Медик в беседе с журналистом издания «Интерфакс-Украина» раскрыл подробности о состоянии политика. По его словам, самочувствие Зеленского дает надежду на скорое выздоровление.